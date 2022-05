Sollevamento pesi, la Bliss domina le Marche: ancora un successo per la palestra dorica

ANCONA- La palestra Bliss della Palombare ancora una volta tra le eccellenze marchigiane per quanto riguarda il sollevamento Pesi. Era già successo in precedenza, è riaccaduto il 24 aprile con ben sette podi conquistati e la conferma di essere la prima palestra in assoluto nelle Marche (e tra le migliori in Italia) per quanto riguarda la disciplina.

Primo posto per Alessandro Paniccià nella categoria -65kg che ha sollevato ben 142kg. Medaglie d’oro anche per Simone Alberico (-97kg) con 205kg sollevati e Alice Rastelli (Under20 -50kg) con 42kg sollevati. Argento per Luca Bassetti (campione italiano in carica -59kg) con sollevamento di 120kg e Sofia Pirro (Under 20 -55kg) con 55kg sollevati. Bronzi per Nicola Bastianelli (-80kg) con 167kg sollevati e Giacobbe Lorenzo (Under 20 -80kg) e peso sollevato di 120kg.

Menzione speciale per il presidente e allenatore della società Teodoro Alfano che ha conquistato un quarto posto nella -107kg con 185kg sollevati.