Varfolomeev è perfetta, per Sofia Raffaeli ancora argento ai Mondiali di Valencia

Sofia Raffaeli conclude i Mondiali di Valencia di ginnastica ritmica con il terzo argento. Il vulcano di Chiaravalle, che nelle kermesse iridata di dodici mesi fa a Sofia era stata l’autentica dominatrice mettendosi al collo quattro ori ed un bronzo, si deve inchinare nuovamente a Darja Varfolomeev. Per la ginnasta tedesca, che aveva conquistato il primo posto in tutte le quattro prove individuali, arriva l’oro anche nell’all-around, specialità che vede le atlete in gara affrontando una prova con tutti e quattro gli attrezzi.

Spettacolare la partenza di Sofia, che prende subito il comando al termine delle prime due rotazioni timbrando un 35.500 al cerchio e un 34.450 alla palla, esercizi in cui aveva centrato un duplice secondo posto tre giorni fa. Una sbavatura alle clavette assottiglia il divario tra la campionessa marchigiana e la tedesca a conclusione del terzo giro, mentre l’israeliana Daria Atanamov si stacca sempre più dalla coppia di testa e finirà col doversi accontentare del bronzo. Non basta alla Raffaeli una superba prova al nastro, la migliore di giornata con 33.050: Varfolomeev è perfetta alla palla e si aggiudica l’oro elevandosi al rango mattatrice di questa edizione iridata. La rivincita, a questo punto, sarà alle Olimpiadi del prossimo anno, appuntamento a cui Sofia e Milena Baldassarri (che proprio a Valencia ha timbrato il pass per partecipare a Parigi 2024) saranno chiamate a tenere alta la bandiera delle Marche e della Ginnastica nazionale.