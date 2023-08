Barontini ai Mondiali brilla in batteria e si qualifica per le semifinali degli 800 metri

Nel giorno che ha visto Gianmarco Tamberi scrivere una delle pagine più belle dello sport italiano, salendo - o meglio saltando – sul tetto del Mondo, Ancona gioisce anche per la bella prova offerta da Simone Barontini, che in contemporanea con la primissima parte della finale dell’alto maschile sulla pedana di Budapest, supera con autorità il primo step nella scalata alla finale degli 800 metri. La qualificazione alle semifinali per il mezzofondista anconetano arriva addirittura con il quarto tempo complessivo. Barontini è ricompreso nell’ultimo lotto di atleti chiamati a scendere in pista per superare il turno, insieme al canadese Marco Arop attuale numero uno del ranking, nonché autore di un 1’43”30 stagionale a Parigi (e medaglia di bronzo nell’ultima edizione della kermesse iridata). L’atleta dorico non perde di vista il battistrada che alza il ritmo e chiuderà con 1’45”05 precedendo sul traguardo di quindici centesimi l’azzurro, autore di una prova ricca di personalità ed in grado di passare in scioltezza il primo ostacolo nel percorso che porta alla finalissima.

Addirittura più veloce la prima batteria, con il keniano Wanyonyi ad abbattere nelle qualificazioni la barriera dell’1’44” ed un altro italiano, Catalin Teccuceanu, a finire terzo con il settimo tempo complessivo che gli permette di vidimare il pass per la semifinale. Non va bene invece a Francesco Pernici, sesto nella quarta batteria e pertanto costretto ad abbandonare la pista magiara. Semifinali in programma giovedì alle 20.50, trampolino di lancio per la finalissima posizionata in calendario sabato sera alle 20,30.