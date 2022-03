Il mare si tinge di bianco con la “Settimana velica”

Si avvicina la più importante settimana di regate della stagione, organizzata dal Club Nautico Senigallia e dal team “Sailing Park” (team che raggruppa gli atleti, gli istruttori e i soci del Club Nautico Senigallia e del Circolo Velico Torrette di Fano). La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Senigallia, ed il supporto logistico e in mare della Capitaneria di Porto di Senigallia e della Gestiport SPA. Si inizierà Sabato 19 Marzo con la Regata Zonale Optimist che terminerà Domenica 20 Marzo, e vedrà la partecipazione di circa 150 di baby velisti provenienti da tutta la regione e dalle regioni vicine, in preparazione della regata interzonale del weekend successivo.

Dal 25 Marzo al 27 Marzo si svolgerà la Selezione Interzonale Optimist, durante la quale si daranno battaglia in acqua ben più di 200 atleti provenienti dalle seguenti regioni: Marche, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La posta in palio è altissima in quanto con questa selezione si decidono gli atleti che andranno alle Selezioni Nazionali per la partecipazione ai Campionati Mondiali ed Europei.

Queste regate interzonali sono importantissime, non solo per Senigallia, e per i paesi limitrofi, ma per tutta la regione. Arriveranno, tra atleti, allenatori, accompagnatori, giudici e dirigenti, centinaia di persone da molte regioni. Un bel biglietto da visita per la bellissima città di Senigallia. Già dal 18 Marzo è previsto l’arrivo anticipato di numerose squadre per preparare le imbarcazioni e prendere confidenza con il mare antistante la città. Insomma è prevista per i prossimi giorni un’onda di vele che tingerà di bianco il mare antistante Senigallia e la sua bellissima Rotonda.