Weekend di scherma, appuntamento con il trofeo Conero "Rosi": c'è anche l'open day

ANCONA- Inizia la stagione è come ogni anno preso la struttura del Palascherma andrà in scena domenica 9 ottobre la 21° edizione Trofeo Conero “L. Rosi” organizzato dal club dorico guidato dal Presidente Marco Pennazzi. Le gare inizieranno già alle 9 del mattino e termineranno alle 18 con le premiazioni alla presenza delle massime autorità politiche e sportive locali. Alle gare di fioretto maschile e femminile parteciperanno tutti gli atleti delle categorie under 14 del nostro Club è quello provenienti da tutta Italia.

Durante la giornata dalle 10.30 a 12.00 e 15.30 alle 17 ci sarà l'open day dove i bambini potranno provare a vvb titolo gratuito seguiti dai maestri vvb del Club come si pratica e ci ai allena nella scherma e vedere le gare che ai stanno svolgendo.