Scherma, Trofeo Kinder Joy: il Club Ancona raccoglie due trofei studenti-atleti

RICCIONE- La settimana scorsa (16-22 maggio) a Riccione si sono svolte le gare riservate alle categorie under 14 del 58° Gran Premio Giovanissimi – Trofeo Kinder Joy of Moving, la grande festa della scherma italiana. Sugli scudi il Club Scherma Ancona.

Per la categoria Bambine 2011: Silvia Speciale si è qualificata per la finale, Emma Del Colle (15°), Ginevra Sant'Angelo (51°), Chloe De Colle (37°). Nei 2011 maschili, Enrico Maurino (56°) mentre per le Giovanissime 2010 Sami Regina (18°), Agnese Maniscalco (53°). Per le ragazze del fioretto femminile Anna Sofia Cantarini (17°) e Nicole Calai (43°). Per i ragazzi del fioretto maschile Filippo Straniero (8°), Leonardo Gambitta (20°), Sergio Della Gatta (25°), Giulio Guzzini (108°). Gli allievi Fioretto del maschile Jacopo Maniscalco (111°) mentre per le allieve Sophia di Paolo (3°) e Isabella Canu (13°) che ha subito infortunio.

Oltre alle gare sono stati assegnati i premi “Incentivazione allo Studio”, promosso dalla Federazione italiana Scherma in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, con riconoscimenti per il 2021 rivolta agli atleti-studenti più meritevoli, capaci di ottenere importanti risultati sia dal punto di vista sportivo che scolastico e universitario. Ben 143 i ragazzi premiati nella suggestiva location del “Play Hall” tra i quali gli anconetani Tommaso Chiarini e Giulia Barocci.