Camerano si affaccia sul...balcone delle Marche: c'è il derby con Cingoli

Aria di derby per la penultima gara di campionato in casa Pallamano Camerano: i giovani gialloblu scenderanno sabato sul campo di Cingoli alle ore 18 contro la Santarelli, squadra ben strutturata allenata dall’ex Sergio Palazzi, con importanti individualità. I ragazzi di coach Filiberto Kokuca arrivano a questo incontro dopo l’importante successo nell’ultimo turno contro il Bologna United, gara giocata con un livello alto d’intensità dove i gialloblu hanno dimostrato una grande determinazione. C’è grande attesa e molta concentrazione per l’importante match, come puntualizza il giovane Alessandro Antonelli.

«Ci aspettiamo contro il Cingoli una partita molto difficile. In questo momento sono primi in classifica, anche se sabato hanno perso la loro prima partita in campionato contro il San Lazzaro: vogliamo dare tutto e cercare di fare il possibile». Giocatore importante, Antonelli è capitano dell’under 20 ed è grande la sua soddisfazione per aver raggiunto le fasi nazionali. «La scalata con l’under 20 è stata un’esperienza incredibile – afferma il capitano gialloblu – e ringrazio la squadra e la società per il successo ottenuto: ad Imola abbiamo ottenuto il pass per le finali, che si terranno a giugno, tra le migliori otto squadre d’Italia, è un grande risultato e dobbiamo essere felici».

L’esperienza per il giovane Antonelli, in un campionato complesso quello di A2, ha senza dubbio agevolato il suo percorso di crescita e maturazione, unito al brillante risultato conseguito mantenendo la categoria. «Sono anni ormai che faccio parte di questa importante società - conclude il terzino - ed abbiamo dimostrato di essere una squadra molto unita che ha affrontato nel giusto modo questo campionato di A2. E pur essendo una squadra molto giovane, abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi, ovvero la salvezza con alcune giornate d’anticipo».