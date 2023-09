Pallamano Camerano, partenza sprint: San Giorgio Molteno piegato al fotofinish

La Pallamano Camerano supera in trasferta il San Giorgio Molteno per 27-26. Al termine di un match vibrante, ricco di emozioni fino all’ultimo, i ragazzi di coach Davide Campana colgono un prezioso successo su un campo difficile iniziando così questa avventura nella Serie A Silver nel migliore dei modi. Primo tempo che scorre con un continuo botta e risposta tra le due compagini, che si mantiene tale sino al finale di frazione, col 14-14 che manda le due compagini al riposo lungo. Alla ripresa delle ostilità si procede sui binari dell’equilibrio quando al 10’ i gialloblu piazzano il primo strappo (16-18 con Cirilli), ma i padroni di casa si rifanno sotto impattando nuovamente sul 23-23. In un finale palpitante, 26-26 a meno di 1’ dal termine, la sgroppata finale di Adamo regala il gol della vittoria, in una bella vittoria di gruppo in cui spiccano i 12 punti di Laera.

«E’ stata una partita di alto livello – afferma coach Campana, tecnico dei gialloblù – in un confronto punto a punto in cui non siamo riusciti a trovare il break giusto, merito di Molteno anche se noi non abbiamo corso tantissimo. Dopo un primo tempo in cui gli attacchi hanno trovato spazio, nella seconda parte della ripresa le difese hanno retto meglio. Noi siamo stati sempre molto disciplinati e su questo abbiamo lavorato molto in questo periodo. Nell’ultimo minuto è successo di tutto e potevamo sia vincere che perdere. Poi con un pizzico di fortuna, che ci era mancata nel corso del match, siamo riusciti a portarla a casa. Siamo felici di questa vittoria ottenuta su un campo difficile, però ripartiamo con l’umiltà di aver vinto una partita e che dobbiamo continuare a lavorare. Un plauso alla prestazione di Vincenzo Laera, non solo dal punto di vista offensivo, ma anche difensivo perché la sua voglia di vincere lo ha portato a compiere alcuni recuperi importanti: questo deve essere il nostro spirito in campo».