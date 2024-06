Ancora un podio per Saltarelli, terzo al Mugello nel CIV Superbike in una gara "pazza"

Ancora un ottimo piazzamento per Simone Saltarelli, che nello scorso week end di gara svoltosi al Mugello e valevole per il Campionato Italiano Velocità Superbike ha portato a casa un sesto ed un ottimo terzo posto, aumentando i punti in classifica generale che lo vedono saldamente al quinto posto. Il fine settimana di gara non era partito nei migliori dei modi, qualche problema di messa a punto, con la moto in sofferenza con le temperature basse e performante con quelle alte. Inoltre il TCF Racing Team aveva un motore praticamente standard a differenze di altri team. Il pilota ha riscontrato anche alcuni problemi durante le qualifiche, rimediando un non esaltante 10° posto in partenza. In gara 1 al via Saltarelli si è messo subito all’inseguimento dei primi ma non ostante grinta ed impegno non è riuscito ad andare oltre il sesto posto perdendo al fotofinish la quinta posizione.

Diversa la giornata di domenica in gara 2. Il Team ha continuato nella preparazione della moto, un Saltarelli più determinato che mai ha completato il quadro. Il meteo incerto ha favorito la Honda del TCF Racing Team, la pista bagnata che andava via via asciugandosi ha permesso sin da subito a Saltarelli di combattere per le prime posizioni. Pirro reduce da una caduta del giorno prima era praticamente irraggiungibile, dando sul fine gara con la sua Ducati circa 3 secondi agli inseguitori, dopo essere arrivato anche ad 8 secondi di margine su i due piloti Honda Vitali e Saltarelli.

«Sul bagnato le differenze tecniche diminuiscono – commenta il centaruro senigalliese – e sono partito con la volontà di vincere. Pirro mi ha subito distaccato e poi mi sono messo a battagliare con Vitali, anche lui su Honda ed alla fine mi ha superato per pochi millesimi. Comunque il podio ci voleva, fa bene al morale del Team e mio personale, e sono anche convinto che ce lo meritiamo. Stiamo gareggiando con un motore standard e per Misano abbiamo necessità di fare uno step in più. Spero arrivi un upgrade che ci permetta di essere ancora più competitivi rispetto alle moto ufficiali che sono inarrivabili. E’ stato comunque un buon weekend, ringrazio come sempre tutto il Team per il lavoro continuo che sta facendo,a partire dal Team Manager Francesco Nucci. Ora tutti al lavoro per fare bella figura a Misano». Prossimo appuntamento quindi il 3 e 4 agosto per la Misano Racing Night, una gara in notturna che metterà ancora più in risalto la spettacolarità di questo avvincente campionato italiano velocità categoria superbike.