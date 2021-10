Rugby Jesi ’70, finalmente si parte: comincia da Livorno l’avventura nella Serie B 2021-22

Comincia domenica prossima 17 ottobre, in trasferta sul campo di Livorno, l’avventura della Seniores del Rugby Jesi ’70 nel nuovo campionato di Serie B 2021-22. Un via atteso venti mesi, quelli intercorsi fra l’interruzione – causa pandemia- della stagione 2019-20 e ora, finalmente, la ripresa. I Leoni jesini, affidati alla guida di German “Pope” Greco, tornato nella piazza che l’aveva già visto fare molto bene nelle stagioni fra il 2002 e il 2005, sempre in Serie B, incroceranno inoltre nel girone 2 Valorugby Emilia (prima casalinga il 24 ottobre alle 14,30) e poi il Rugby Roma Olimpic Club 1930, Lions Amaranto, Modena Rugby, Imola, Cus Siena, Rugby Parma, Highlanders Formigine, Florentia Rugby. Gare d’andata (il giro di boa il 20 febbraio) e ritorno con chiusura dei giochi il 5 giugno, per tutti un turno di riposo, che per Jesi sarà alla penultima giornata. A fine stagione regolare le quattro squadre classificate al primo posto di ciascuno dei gironi di Serie B acquisiscono il diritto di partecipare nella stagione 2022/23 al Campionato di Serie A. Non sono previste retrocessioni.

La nuova stagione della palla ovale jesina è stata presentata nella prestigiosa cornice di Palazzo Bisaccioni (alle ore 18), ospiti della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che della società del presidente Luca Faccenda è prezioso partner nel progetto RugbyAmo, dedicato alla inclusione a partire dallo sport di giovani con disabilità. Con Mauro Tarantino, segretario della Fondazione Carisj, a fare gli onori di casa, hanno portato il loro saluto ai quindici di Greco il presidente del Coni Marche Fabio Luna, l’assessore allo Sport del Comune di Jesi Ugo Coltorti e i rappresentanti degli sponsor Lf, Quark e Associazione Fcs, insieme ad altri fondamentale supporto alla attività del Club. A prendere la parola in rappresentanza della squadra il capitano, Nicola Pulita. A moderare l'incontro il giornalista Fabio Lo Savio.

Mauro Tarantino, segretario Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi: «È un piacere collaborare con il Rugby Jesi ’70 in un progetto come RugbyAmo, meritorio e vantaggio delle famiglie, per il quale era giusto esserci. La Fondazione, nella sua vicinanza al territorio e col suo impegno anche nel campo della cultura, c’è». Fabio Luna, presidente Coni Marche: «Veniamo da una eccezionale estate di successi sportivi, la scintilla di cui avevamo bisogno per tornare a sorridere e socializzare. Un orgoglio che in questi risultati ci sia stato tanto della nostra regione. Se è stato così, è grazie al lavoro quotidiano e silenzioso svolto da società come il Rugby Jesi ’70, anche in mesi difficili come quelli recenti. Sono onorato, e con me il componente di Giunta e vice presidente Marco Porcarelli che mi accompagna, di essere qui. L’augurio a tutti gli atleti e le atlete è di divertirsi e realizzare in questa stagione i sogni per cui vi state preparando».



Mariano Fagioli, tecnico RugbyAmo e Under 19: «I ragazzi che partecipano a RugbyAmo trovano al campo e nel rugby la possibilità di interagire con gli altri, giocare, divertirsi, entrare a far parte di tutto ciò che è questa società. Questo è uno sport che insegna tanto». Luca Faccenda, presidente Rugby Jesi ’70: «Dopo le ombre e le luci di ciò che abbiamo passato, ripartiamo. Le luci sono quelle dei numeri dei giovani e giovanissimi in crescita, anche nel femminile, dove siamo stati pionieri e quest’anno presenteremo due squadre, Under 15 e Under 17. Ricominciamo e vediamo dove ci porterò questo campionato».