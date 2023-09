Il Rugby Jesi '70 si tinge di "albiceleste": preso Jonathan Rafael Scarpa

Jonathan Rafael Scarpa, terza linea argentino con nazionalità italiana, è il nuovo innesto in casa Rugby Jesi ’70, giunto oramai quasi a ridosso del debutto nel prossimo campionato di Serie B, che prenderà il via domenica 8 ottobre con la trasferta di Colorno. Scarpa da questa settimana si è messo a disposizione di coach Marco De Rossi, iniziando ad allenarsi e a conoscere i suoi nuovi compagni.

«Nel rugby – racconta il suo percorso Scarpa – ho cominciato dal Curne (club di Resistencia, nella provincia argentina del Chaco ndr), poi ho vestito la maglia del Duendes di Rosario nel 2013 e 2014. In Italia ho già giocato a Gubbio nel 2014/15 e a Novara, in Serie B, nella passata stagione».? Ora l’avventura di Jesi. «La società mi è piaciuta molto – dice il giocatore classe 1990 - ho visto che è competitiva e giovane. Sarà il mio secondo anno in Serie B e penso che Jesi sia in questa categoria un club competitivo con un buon livello. Si tratta di una squadra che cerca di crescere e mi sembra un buon posto dove giocare e crescere a mia volta. Nell’ultima stagione ho chiuso a metà classifica, l’obiettivo per la nuova è migliorare quel risultato».

Il Rugby Jesi ’70 prosegue intanto il lavoro per arrivare pronto alle sfide che lo aspettano. Nel girone 2, i Leoni di De Rossi incroceranno l’altra marchigiana San Benedetto del Tronto, le emiliano-romagnole Colorno, Romagna (Cesena), Modena, Bologna, Formigine e Rugby Pieve (Pieve di Cento), le toscane Firenze, Lions Amaranto (Livorno) e Cus Siena e l’umbra Gubbio.