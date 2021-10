Nel week-end il "Torneo 6 Regioni", il grande rugby giovanile di scena ad Ancona

Sabato 9 e Domenica 10, al "Nelson Mandela", in campo le selezioni Under 11 per un torneo che vede la partecipazione di Ancona, Perugia, Pescara, delle Vespe di Cogoleto, del West Verona e del Amatori Tradate Rugby Club