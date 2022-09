Il rugby cittadino ad una svolta: Ancona e Falconara uniscono le forze e guardano al futuro

ANCONA- Due club, una stessa squadra. Il Rugby Falconara e l'Unione Rugbistica Anconitana hanno presentato, nel centro sportivo del Nelson Mandela, il nuovo progetto tecnico per lo sviluppo della categoria comune Under 17 che, a partire da questa stagione, potrà contare sui rispettivi tesserati delle due società.

Un'unica formazione comprendente i ragazzi delle annate 2006 e 2007, i quali condivideranno lo stesso percorso di crescita, confrontandosi ogni fine settimana con i pari età marchigiani e non solo, ponendo così le basi per la costituzione di un solido vivaio di giovani da preparare all'U19 e successivamente al salto di qualità in prima squadra. Il progetto, di durata triennale e di natura inclusiva, è esteso a tutti i ragazzi e i club del vicino territorio marchigiano che si riconoscono nei valori e nelle finalità della partnership; l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio del rugby giovanile del panorama locale, con positive ricadute anche a livello seniores in ottica futura. Lo staff tecnico e manageriale della categoria U17 sarà composto da figure di entrambe i club, i quali verificheranno a cadenza semestrale gli andamenti di questa storica e innovativa partnership tecnica tra le due società. I giocatori scenderanno in campo con i calzoncini e i calzettoni del rispettivo club, indossando la maglia del Rugby Falconara o dell'Unione Rugbistica Anconitana in base alla sede dell'una o dell'altra società ospitante l'evento agonistico.