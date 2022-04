Rugby Falconara, l'estate prende forma con il ritorno del Green Camp

Prende il via con il Green Camp l’estate del Rugby Falconara all’insegna dello sport e nuove amicizie in compagnia. Anche quest’anno il club gialloblù ripropone infatti il camp rivolto a bambine e bambini dai 4 ai 13 anni (annate dal 2018 al 2009), organizzato al centro sportivo del Parco del Cormorano in via del Molino, la casa dell’associazione sportiva nata nel 2006. Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del Green Camp che quest’anno si svolgerà dal 6 giugno al 28 luglio. Ragazze e ragazzi avranno così l’occasione di stringere nuove amicizie e di condividere tante attività di svago e formative nel corso di queste otto settimane, che seguiranno la chiusura del periodo scolastico.

Un’estate ricca e divertente impreziosita da tante sorprese, momenti di condivisione, studio e relax, ma anche escursioni e giornate in spiaggia. Il tutto in compagnia della simpatia e della collaudata esperienza e professionalità degli allenatori di minirugby del Rugby Falconara. Le prenotazioni sono già aperte e avverranno per turni settimanali: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il venerdì precedente la settimana richiesta alla mail della segreteria del club greencamprf@gmail.com o al +39 3339510286, contatti disponibili anche per ulteriori informazioni e costi.

«Siamo felici di presentare la terza edizione del Green Camp – dice il presidente del Rugby Falconara, Stefano Tarini - la prima senza le restrizioni covid del 2021 e del 2020. Quest’anno più che mai, inoltre, il nome ‘Green’ si associa a tante attività in mezzo alla natura: sarà un camp straordinariamente avvincente grazie anche al fatto che abbiamo deciso di bloccare i prezzi rispetto all’anno scorso, migliorando a parità di prezzo l’offerta per i tanti giovani».