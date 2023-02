Rugby Falconara e COOSS Marche, insieme nel progetto "Welldone"

Il Rugby Falconara aderisce al progetto “WellDone – Azioni di welfare territoriale per il benessere della famiglia”, sostenuto dalla Fondazione Cariverona, di cui la cooperativa COOSS Marche è capofila. La rete di partner mira a rispondere ai bisogni dei cittadini in un’ottica di co-programmazione e co-progettazione, valorizzando le risorse di ognuno e mettendole in connessione con quelle del territorio. Rugby Falconara collabora all’iniziativa di progetto “Sport e Relazioni”, un percorso di affiancamento, supporto e consulenza alle famiglie, realizzato da COOSS in collaborazione con le associazioni e realtà sportive del territorio. Il percorso prevede tre incontri con due psicologhe, Alice Maggini e Valentina Fazzi, esperte in consulenza alle figure educative di riferimento e sostegno alle relazioni familiari, le quali affiancheranno le famiglie e i coach sportivi in incontri su misura per promuovere il benessere e il tempo di qualità.

Il primo appuntamento, dal titolo “Famiglie in campo”, si è svolto martedì sera alla club house del Rugby Falconara al Parco del Cormorano e ha offerto una preziosa occasione di confronto per facilitare il ruolo genitoriale durante l’attività sportiva quale risorsa per sviluppare la cooperazione. Nel corso degli altri due incontri, in programma con i tecnici sabato 25 febbraio e con le famiglie e i tecnici sabato 18 marzo, verranno affrontate tematiche come le emozioni in campo, le relazioni e la ricerca dell’autoconsapevolezza, lasciando spazio in chiusura ad una sessione di condivisione e di restituzione di quanto emerso nei tre appuntamenti.

Le dichiarazioni del Presidente del Rugby Falconara Stefano Tarini: «Il club si sta adoperando per affiancarsi alle altre agenzie educative presenti sul territorio consci che il lavoro di gruppo porta sempre accoglienza e luogo di aggregazione a tutti i livelli». «Siamo molto contenti di partecipare al progetto ‘WellDone’ – commenta il Direttore Tecnico del Rugby Falconara, Ernesto Ballarini – e di offrire questo servizio di formazione non soltanto ai nostri tecnici, ma anche alle famiglie e a tutte le persone che ricoprono il ruolo di educatori nella nostra società. Il Rugby Falconara, già da qualche tempo, sta portando avanti numerose iniziative che, oltre a migliorare l’aspetto della performance sportiva, coinvolgono la dimensione sociale dei tesserati e la gestione ottimale di alcune individualità e situazioni problematiche. Siamo convinti che questo percorso possa offrire uno strumento in più nelle mani di genitori, tecnici e giocatori, contribuendo alla crescita personale e sportiva dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze».

«Il progetto WellDone offre ancora una volta attività di consulenza, supporto e affiancamento – spiega Romina Boraso, coordinatrice del progetto per COOSS – con l’obiettivo di risvegliare le potenzialità delle famiglie, trasformandole in competenze. “Sport e Relazioni” rappresenta un’importante iniziativa, che nasce grazie ad un lavoro sinergico e coordinato tra COOSS e le associazioni sportive del territorio, tra esperti e professionisti sempre più impegnati nel sociale e attenti ai reali bisogni riscontrati. Questa collaborazione permette di unire intenti, competenze e risorse con l’obiettivo comune di creare relazioni, promuovere il benessere, dar voce alle emozioni, sostenere la crescita in gruppo e il lavoro di squadra». Soddisfatto anche il Presidente COOSS Diego Mancinelli, che rimarca il valore dell’iniziativa in un territorio estremamente importante per la cooperativa: «Gli incontri che proponiamo in collaborazione con il Rugby Falconara testimoniano la volontà di COOSS di valorizzare sempre più l’offerta dei propri servizi nell’Ambito Territoriale Sociale 12. Questa sinergia potenzia considerevolmente la nostra presenza nel territorio di Falconara».