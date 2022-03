Rugby, Fabriano brulica di talenti: weekend sotto i riflettori per il vivaio

Il Fabriano Rugby torna a marciare deciso, con le attività che riprendono a più livelli. In campo, lo scorso fine settimana, tanti giovani che hanno portato in campo la grinta e la determinazione dei Fabbri. Sabato scorso il campo sportivo “Cristian Alterio” è stato il rettangolo verde per un raggruppamento under 13 che ha visto scendere in campo – oltre ai padroni di casa – anche le compagini di Macerata e Jesi. A Jesi in azione i giovanissimi delle Under 7,9 ed 11 che hanno sfidato i pari età anconetani e jesini.

Domenica ottima la prova degli under 15 di Coach Sciamanna che hanno raggiunto San Benedetto del Tronto per una doppia sfida che ha messo a confronto i Fabbri con i ragazzi di Falconara. Ottima la prova dei ragazzi fabrianesi, capaci di regolare gli avversari con quasi 60 punti di scarto. Sempre domenica in campo anche i ragazzi dell’Under 17 aggregati con il Rugby Jesi per una sfida in terra umbra, a Gubbio. Una buona prestazione per Mattia Dolce e Damiano Di Dio che hanno contribuito alla vittoria per 45 a 20. Prosegue l'impegno di alcuni "ragazzi" di Fabriano con la seniores di Jesi (attualmente in serie B) e sono in corso di ripresa le attività della squadra Old, che a breve sarà coinvolta nel torneo regionale del Maory.