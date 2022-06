Il Rugby Ancona va in meta: grande successo per il Torneo 7 Regioni

Domenica di festa al Campo della Palla Ovale Nelson Mandela. Oltre 200 ragazzi provenienti da Lazio, Veneto, Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia hanno preso parte al Torneo 7 Regioni Asi, categoria U13. L’evento, organizzato dal Rugby Ancona e sponsorizzato dall’Asi (Associazioni sportive e sociali italiane), ha visto otto società affrontarsi sul manto erboso del Mandela. Alla cerimonia d’inaugurazione, impreziosita dall’esecuzione del Canto degli Italiani da parte del tenore M° Augusto Celsi, hanno partecipato le autorità di Comune e Regione, tra cui l’Assessore allo Sport Andrea Guidotti e il Presidente del CONI marchigiano Fabio Luna.

«Una bellissima giornata di sport – le parole dell’Assessore Guidotti – il rugby ormai è una realtà consolidata qui ad Ancona. Complimenti davvero ai presidenti Franco Stazio e Claudio Martini per l’organizzazione di questo splendido torneo. 200 ragazzi pieni di entusiasmo, è questo quello che vogliamo». Dello stesso tenore le parole del Presidente Luna: «Il rugby occupa un posto importante nella realtà sportiva marchigiana. Ma tutto lo sport sta crescendo nella nostra regione: a livello nazionale abbiamo tra le percentuali più alte per quanto riguarda il rapporto popolazione – tesserati. Il Rugby Ancona sta facendo cose importanti, sia a livello giovanile che a livello organizzativo, proponendo quasi ogni fine settimana eventi di questa portata. Di questo ha bisogno lo sport in generale».

La manifestazione rappresenta un grande successo per il rugby dorico, ormai punto di riferimento nazionale per il settore del minirugby. Tra le regole del torneo, la premiazione di tutte le squadre e l’abolizione della classifica finale. Infatti, l’intento pedagogico è quello di educare i ragazzi a cooperare e partecipare al di là del risultato, vivendo lo sport come momento di confronto e sana competizione. A margine della cerimonia, l’U15 dorica ha festeggiato con il proprio pubblico la vittoria del bronzo al Memorial Cinelli di Pescara della scorsa settimana.