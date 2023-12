Match di spessore tecnico e tanto pubblico: un successo la serata di boxe al PalaBrasili

ANCONA - Dodici combattimenti, dagli allievi agli élite, grandissima affluenza di pubblico e tanto equilibrio nei vari match disputati sul ring del PalaBrasili. Applausi ai boxeur ed all’organizzazione della Dorica 2006 per l’evento andato in scena domenica 3 dicembre nell’impianto di Collemarino, che ha proposto sul quadrato incontri di elevato spessore tecnico. Presenti alla manifestazione il presidente del Coni Fabio Luna ed il vicesindaco del capoluogo dorico, Giovanni Zinni, i quali hanno evidenziato la valenza dello sport ed in particolare del pugilato sulla formazione dell’individuo e sul rispetto delle regole che inculca, tanto necessario soprattutto nei giovani in questo periodo.

Ad assistere alla riunione interclub anche il presidente Comitato regionale FpI, Luciano Romanella, reduce dal successo della Coppa Italia a Porto San Giorgio, l’ex Consigliere nazionale Sante Bucari (ex campione italiano dei medi e mediomassimi) e Sergio Emili, campione italiano professionisti dei pesi piuma degli anni ‘70-’80. Menzione speciale per il combattimento che ha visto sul ring Angelo De Falco della Dorica opposto a Thomas Santoni, portacolori della Nike di Fermo, vinto dall’atletica dorico che al termine dell’evento è premiato insieme a Santilli, Console e Castelli (quest’ultimo appartenente alla Pugilistica Jesina del maestro Alessandrini, che ha centrato quattro affermazioni in cinque match). Particolarmente festeggiato il tecnico ed animatore della Dorica 2006, Adelchi Tonucci, a cui è stata anticipata la concessione della Stella d’oro del Coni al Merito Sportivo.

I risultati

Questo il resoconto dei match che si sono svolti al PalaBrasili di Collemarino:

Allievi kg. + 50:

Campeggio Giorgio (Pug. Jesina) b. Chernohuz Albert

Ridolfi Ewan (Canappa Boxing) b. Maiani Paolo (Pug. Jesina)

Schoolboy kg. 52

Console Samuel (Dorica 2006) b. De Vincentiis Nicolas (Pug. Di Giacomo)

Youth kg. 60

Cisentino Michele (Academy Loreto) b. Tumani Federico (Pug. Senigallia)

Elite kg. 57

Bastarelli Riccardo (Nike Fermo) b. D’Andra Fabio (Dorica 2006)

Youth kg. 66

Ben Ali Sami (Cluana Civitanova) - Renna Corrado (Nike Fermo) verdetto di parità

Kg. 71

Accoroni Filippo (Pug. Jesina) b. Silvestrini Giammarco (Phoenix Boxe)

Elite kg. 71

Castelli Matteo (Pug. Jesina) b. Zaccari Lorenzo (Canappa Boxing)

kg. 75

Ugolini Nicolò (Pug. Senigallia) b. Astolfi Davide (Academy Loreto)

Schoolboy kg. 63

Santilli Rocco (Dorica 2006) b. Malaccari Federico (Cluana Boxe)

Elite kg 75

Shala Simone (Pug. Jesina) b. Ciccalè Leonardo (Acc. Pug. Maceratese)

Junior kg 60

De Falco Angelo (Dorica 2006) b. Santoni Thomas (Nike Fermo).