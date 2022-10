Canottaggio, record italiano per il giovane anconetano Riccardo Manini

ANCONA - Grande risultato per i canottieri del G.S. “A. Maggi” di Ancona. Riccardo Manini, allenato da Guido Guidi, ha stabilito infatti il nuovo record italiano di rowing sul minuto, categoria ragazzi 13-14 anni. Manini infatti ha fatto fermare il cronometro sui sessanta secondi coprendo la distanza record di 348 metri. Il record è stato omologato e certificato.

La performance fa il paio con i risultati dell’ultima gara in acqua della stagione disputata a settembre sul bacino della Standiana di Ravenna. Gara interregionale dove gli atleti del Gruppo Sportivo “A. Maggi” dei Vigili del Fuoco di Ancona, guidati dal all’allenatore Guido Guidi e dal consigliere Carlo Natalucci, si sono presentati in 8 unità ottenendo, alla fine, 2 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Da qualche giorno sono iniziati i corsi di avviamento al canottaggio per giovani (maschi e femmine) presso la sede nautica del porto turistico Marina Dorica, in via Mascino 5. Info 338 805 23 30.