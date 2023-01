Falconara, anno nuovo e vecchie abitudini: tris al Real Statte

Anno nuovo, stesso Falconara convincente che riprende a correre e fa sua l’intera posta della sfida in trasferta contro il Real Statte, nel match valevole per la tredicesima giornata della Serie A femminile di futsal. Tra le fresche campionesse d’Europa solita immensa prestazione di Isa Pereira che mette lo zampino nei primi due gol e la firma sul terzo con una cannonata delle sue. Pronti, via e subito ci provano Taty e Ferrara ma Margarito fa buona guardia, mentre sul fronte opposto Dibiase salva sul diagonale insidioso di Marangione. Le Citizens passano al 13’ quando su palla filtrante di Isa Pereira, Rozo sfrutta un rimpallo tra Margarito e Titova che la mette tutta sola davanti alla porta sguarnita, e Praticò ribadisce in rete da un passo. Ancora Pereira testa i riflessi di Margarito dalla distanza, a conclusione del primo segmento di gara. Nella ripresa il portierone rossoblu è decisivo sulla sberla dalla distanza di Ferrara. Con un solo gol di vantaggio e la porta avversaria che continua a restare inviolata non sono pochi i brividi quando Pascual parte forte in contropiede: il tiro dell’ex è però ben neutralizzato da Dibiase.

A rasserenare le falchette ci pensa Taina, pescata in area alla perfezione dall’assist dell’onnipresente Pereira. La portoghese arricchisce una prestazione già di platino con il gol del 3-0: prima guadagna in corner con una botta dalla distanza che Margarito devia in spaccata, poi – dalla stessa posizione - colpisce al volo col destro e riempie il sacco. Margarito nega la doppietta a Taina e nel finale Ferrara e Dal’Maz potrebbero fare poker ma si fanno ipnotizzare da Pascual entrata come quinto a 3 minuti dalla sirena. Il Città di Falconara raggiunge quota 28 punti, appaiato al TikiTaka che scenderà in campo domani in casa dell’Audace Verona. Bitonto e Pescara, entrambi vincenti, sono rispettivamente a +6 e +2 punti ma le Citizens hanno due partite da recuperare. La prima già mercoledì 11 al PalaBadiali proprio contro il TikiTaka. Fischio d’inizio alle 19 per uno scontro diretto che si preannuncia spettacolare anche per i tifosi.