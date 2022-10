Finali regionali di pugilato, la serata di boxe giovanile al centro universitario

Al Centro Universitario Sportivo di Ancona si sono svolti in questo fine settimana le finali di pugilato del campionato regionale Schoolboy e Youth organizzati dalla società UPA Ancona. Sul ring allestito nella tensostruttura di via delle Grotte oltre agli atleti marchigiani under 18 si sono succeduti per tre giorni numerosi pugili provenienti anche dal Lazio e dall’Abruzzo che si sono esibiti fuori torneo.

Nella categoria dei 60 kg. la medaglia d’oro regionale l’ha conquistata Matteo Giacchetti della UPA Ancona che in finale ha battuto ai punti Antonello Carelli dalla Boxing Club Castelfidardo in un incontro molto combattuto. Nei 63,5 kg. il titolo di campione regionale è stato conquistato da Alex Iengo della GLS Dorica che nelle selezioni aveva battuto Ervis Arbazi della Pugilistica Maceratese e Lorenzo Tarquini della Boxe Kaflot e nella finale ha vinto sull’ascolano Geremia Bernardini della Pugilistica 1923. Nei 71 kg. Alex Fiorentino della GLS Dorica si è imposto ai punti sul pari peso Lorenzo Fondi della UPA Ancona in un incontro molto equilibrato.

Dalle precedenti selezioni ottengono il pass per le fasi nazionali che si terranno dal 24 al 30 ottobre prossimo a Roccaforte di Mondovì (CN) anche gli schoolboy Bryan Rocco della Pugilistica 1923 kg.44, Vincenzo Maio della BC Castelfidardo kg.50, Angelo De Falco della Dorica 2006 kg.52, Riccardo Balloriani della UPA Ancona kg.60, Jacopo Costanzi della Nike Fermo Kg.63; nelle schoolgirl Marta Kolodziej della BC Castelfidardo; negli Youth Francesco Casagrande della Nike Fermo kg.57, Matteo Giacchetti della UPA Pittori kg.60, Alex Iengo della GLS Dorica kg.63,5, Marcello Gennaro della Ruffini Team kg. 67, Alex Fiorentino della GLS Dorica kg.71, Diego Squillante della Dorica 2006 kg.75, Michele belleggia della Nike Fermo kg.80, Kozma Biti della UPA Pittori nei kg.92.

All’evento ha presenziato anche il Presidente del comitato regionale FPI Luciano Romanella che ha ricordato il prossimo importante impegno per la boxe marchigiana ovvero l’imminente incontro di caratura nazionale che vede l’anconetano Matteo Occhinero detto il Dorico attuale campione italiano della categoria superpiuma difendere la cintura dallo sfidante Mattia De Bianchi sul ring di Monza il prossimo 14 ottobre.