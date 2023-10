E' un Chiaravalle "regale". Batte l'ostico Palermo 33-28 e si installa al secondo posto

La Publiesse Pallamano Chiaravalle trionfa in casa per 33-28 contro il Re Borbone Cus Palermo, un cliente difficilissimo che per 40 minuti dà del filo da torcere ai marchigiani. Ora Chiaravalle, per effetto della seconda vittoria in campionato (dopo il successo contro il Campus Italia ed il pareggio di Imola) si trova al secondo posto in campionato, con 5 punti, appaiato alla Tecnocem San Lazzaro. Partono forte gli isolani, che si portano subito sul 2-0. A ricucire lo strappo per Chiaravalle ci pensa il magiaro Takacs che, in più di un’occasione, riallinea le formazioni nel punteggio. Nella prima frazione Palermo stupisce e fa molto male ai padroni di casa in attacco con schemi che portano in rete, quasi a ripetizione, le due ali, mentre in difesa isolano a uomo Castillo, riducendo la potenza di fuoco chiaravallese e chiudendo la frazione in vantaggio per 17-18.

Mister Guidotti però non perde la calma, anima i suoi nello spogliatoio e nel secondo tempo scende in campo una Publiesse decisamente più determinata e aggressiva. Ogni azione d’attacco degli ospiti viene neutralizzata dalla difesa decisa dei marchigiani (molti i due minuti dati dagli arbitri) e quando la difesa non basta ci pensano le sapienti mani di Mario Sanchez. È proprio il portiere chiaravallese ad aver fatto la differenza sia in parata (solo 8 reti prese su un totale di 10 nel secondo tempo) sia nei rilanci lunghi fatti con precisione chirurgica nelle mani di Giovanni Santinelli, il quale va in rete a ripetizione portando Chiaravalle fino al 24-20.

L’inerzia del confronto cambia, ed è solo Chiaravalle in campo. Tantissime le azioni con cui vanno a segno Ceresoli, Castillo ed un implacabile Matteo Brutti, Finisce 33-28, vittoria per Publiesse Pallamano Chiaravalle che va a 5 punti e secondo posto in campionato. Il portiere Sanchez, tra i protagonisti di giornata, dichiara: «Nel primo tempo è mancata un po’ la presenza da parte di tutti e infatti abbiamo subito troppi gol. Nella seconda frazione si è visto di cosa siamo capaci quando scendiamo davvero in campo. Dobbiamo mantenere quel livello di intensità sempre».