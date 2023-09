Publiesse Chiaravalle, esordio boom: battuti gli azzurini 28-20

Primissima partita della neonata Serie A Silver e prima vittoria per la Publiesse Pallamano Chiaravalle che, con fermezza ed esperienza, riesce ad imporre il proprio gioco ai giovani prospetti del Campus Italia, vincendo per 28-20. Sin dal fischio d’inizio la Publiesse ha condotto il gioco, portandosi sul 2-0 con le reti dei nuovi innesti Del Curto e Takacs (best scorer di giornata) a fare il paio con le parate di Sanchez, portiere d’esperienza, anche lui al debutto con Chiaravalle. La squadra esina, guidata da Mister Guidotti, dimostra di essere focalizzata sull’obiettivo, con una difesa serrata e attacchi metodici che la portano a chiudere il primo tempo con un vantaggio di 12-6.

Nella seconda frazione Chiaravalle incrementa il vantaggio fino a 18-9, ma verso il 40° il Campus Italia si rianima, trovando più facilmente la porta, spesso grazie alle giocate del duo terzino e ala sinistra. Così facendo si porta a meno cinque reti, una distanza che non verrà più colmata. Tante le ottime giocate dei vari Santinelli, Ceresoli e Guerrero per la Publiesse. Anche in porta per i chiaravallesi si avvicendano Sanchez, Ballabio, Guidotti e Chiappini (l’ultimo dei quali all’esordio con la prima squadra), tutti con interventi importanti in fase difensiva. Nel finale Mister Guidotti lascia spazio ai giovani, con un turn over che porta al debutto Babbini, Mandolini e Battistelli, il quale firma su rigore il gol del 28-20 finale. Due punti alla Publiesse Pallamano Chiaravalle, che inizia bene il proprio cammino in Serie A Silver e ora pensa alla trasferta contro Romagna del 30 settembre.

«Nel prepartita la tensione era palpabile – commenta il presidente del club biancoblù, Gianluca Maltoni – lo scatto in avanti compiuto quest’anno per la A Silver è notevole. Con grande sforzo siamo riusciti a stare al passo sia in campo, che a livello comunicativo. È il coronamento di mesi di lavoro di squadra fatto dalle decine di persone dietro le quinte, sponsor compresi. Vedere il palazzetto pieno è stato l’ennesimo segnale che quella della Publiesse Pallamano Chiaravalle è una realtà in crescita. Questo non significa che la strada sia in discesa, tutt’altro, ma credo che oltre alla salvezza dobbiamo ambire anche ad un piazzamento ai play off promozione».