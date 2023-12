Centinaia di giovani schermidori in pedana nella prima prova del Grand Prix Esordienti

JESI – Centinaia i giovani schermidori, provenienti da tutte le Marche, che hanno incrociato le loro armi domenica al Palascherma di via Siro Solazzi, in occasione della Prima prova regionale Promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma, con fioretto di plastica e prime lame fioretto maschile e femminile. La gara, che avrebbe dovuto originariamente tenersi a Fabriano in virtù dell’organizzazione affidata alla locale società di Scherma, è stata ospitata a Jesi perché la città non ha fornito un impianto che potesse ospitare l’evento. Una criticità che, nonostante la vitalità della compagine sportiva fabrianese (ben 35 iscritti), è purtroppo indice della scarsa attenzione dedicata ai cosiddetti “sport minori”, che pure sono quelli che danno lustro all’Italia in campo internazionale.

Alla competizione erano presenti tutti i club schermistici marchigiani, che hanno visto i loro mini-atleti confrontarsi nelle seguenti categorie: Cat. A (Anni 2017 – 2018), Cat. B (Anno 2016), Cat. C (Anni 2014 – 2015), Cat. D (Anni 2012 – 2013), Cat. E (Anni 2010 – 2011), Categoria Prime Lame Fioretto Maschile e Femminile. Nella Categoria D si sono classificati: 1° Ciucchi Simone del Club Scherma Fabriano, 2° Nicolas Bocale del Club Scherma Ancona e 3° ex aequo Francesco Latini del Club Scherma Fabriano ed Edoardo Romagnoli del Club Scherma Recanati. Podio tutto maceratese, in categoria E, con il 1° posto di Stella Coppari Pieristé, 2° Gioele Accettura e 3°Luca Valeriani. 3° ex aequo Filippo Barbacci del Club Scherma Fabriano.Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.

A premiare i giovani, il Presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angelelli, Il Presidente del Club Scherma Macerata, Alberto Affede, il Presidente del Club Scherma Fabriano, Giancarlo Camilli Meletani, il Presidente del Club Scherma Fano, Ernesto Langella e il Presidente del Club Scherma La Misericordia Osimo, Lorena Giuliodori.