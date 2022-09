Pallamano Chiaravalle, debutto ok: Prato battuto 28-25

Inizia col segno positivo il campionato di A2 maschile della Pallamano Chiaravalle che, nella trasferta che ha segnato il primo impegno stagionale, supera i padroni di casa del Prato per 25-28. Ottima la prestazione dei nuovi innesti stagionali Vassia e Santinelli, così come quella di Castillo, Brutti e del portiere Ballabio. La partita con il Prato rappresentava un’incognita, in quanto durante l’estate la società toscana si è unita alla Pallamano Ambra, andando a creare un team nuovo e con molte capacità individuali. Ciononostante, i chiaravallesi riescono a imporre il proprio gioco nel primo tempo, andando a chiudere con l’ampio margine di 9-16 anche grazie alle parate di Ballabio e ai gol di Castillo (per lui saranno 10 le reti a fine partita), Brutti e dei nuovi arrivi Vassia e Omar Santinelli.

Nella seconda frazione Prato si rifà sotto arrivando ad agguantare il pareggio per 25-25 a cinque minuti dalla fine. Chiaravalle però non si perde d’animo e con tre reti a firma Castillo-Brutti-Castillo chiude il match 25-28 e si porta a casa i due punti. Il nuovo arrivo Omar Santinelli (quattro reti per lui) si dice contento «perché non era facile iniziare bene. Le prime partite sono sempre particolari. Noi siamo partiti benissimo poi ci siamo rilassati un po’ troppo nella ripresa, ma credo che ci meritassimo la vittoria. Siamo stati sempre in vantaggio ed è giusto che sia finita così. Ci godiamo questi due punti e pensiamo già alla prossima in casa contro Ferrara, una formazione che punta molto in alto».

L’appuntamento di sabato prossimo alle 18 contro Giara Assicurazioni Ferrara sarà la prima partita casalinga della stagione per i chiaravallesi. Anche gli emiliani hanno esordito nel migliore dei modi in campionato, con un netto 34-27 su Lions Teramo.