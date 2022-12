Campionati di Pole dance, pioggia di medaglie per le atlete doriche. Borgognoni: «Ora si va ai Regionali»

ANCONA - L’anno sportivo della Pole & Art Academy si chiude con 10 medaglie conquistate nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali. Alla Coppa Italia del 22 e 23 ottobre la scuderia di atleti della coach Laura Borgognoni torna a casa con sette medaglie: Ylenia Senigagliesi 1° classificata cerchio aereo categoria Emergenti, Eleonora Santucci 3° classificata categoria Dilettanti pole art, Elena boccolini 2° classificata categoria emergenti under 40 pole art, Cinzia colantuoni 2° classificata pole sport over 40, Silvia. Biagini 1° classificata emergenti over 40 pole sport, Martina Gabbianelli 2° classificata under 15 pole sport, Alessia Manzotti 1° classificata under 40 emergenti, Arianna Tonti 2° classificata under 40 emergenti, Kimberley Agostinelli 1° classificata pole sport Talenti. Mentre il 3 e 4 dicembre, ad Amsterdam, è proprio Laura a centrare il secondo posto nella competizione di carattere internazionale. E il weekend successivo, alla Coppa del Mondo tenutasi a Cinecittà, è Kimberley Agostinelli ad arrivare prima nella categoria individuale e insieme a Laura centrano il punteggio più alto di tutta la sezione nella categoria Double. Insomma, la scuola anconetana di Pole Dance in soli 4 anni dalla sua nascita continua a sfornare campioni e campionesse. Infatti, sebbene la pole dance sia uno sport prettamente femminile «abbiamo in squadra anche un uomo» sottolinea Laura Borgognoni.

La scuola

Pole & Art Academy nasce nel 2018 da un’idea di Laura Borgononi, ex nuotatrice agonista. «Mi sono avvicinata a questa disciplina dopo aver praticato i tessuti aerei - racconta -, era un’attività che non avevo mai praticato e mi piaceva l’aspetto che riguarda la forza e la potenza fisica che viene messa nell’effettuare certi esercizi». E’ stato amore a prima vista. Laura inizia la sua avventura e decide di aprire la scuola che, poco a poco, comincia ad attirare sempre più persone «fino ad arrivare ad oggi che contiamo un centinaio di atleti sul territorio di Ancona e circa 200 su area provinciale» spiega la pole dancer. Ma non sono tutti agonisti, infatti la Pole & Art Academy eroga corsi che possono essere seguiti anche dai cosiddetti amatori. «E non ci sono limiti di età - specifica Laura -, ad esempio sto seguendo una donna di 60 anni e posso assicurare che non ha alcuna difficoltà ad eseguire tutti gli esercizi. Solamente impiega più tempo nel mettere in pratica i movimenti». Gli agonisti della Pole & Art Academy, dopo la carrellata di competizioni degli ultimi due mesi, posso mettersi a riposo per un po’. Ma non per molto. Infatti da febbraio si ricomincerà con le gare. «Abbiamo prima i campionati regionali a febbraio - annuncia Borgognoni - che serviranno per le ammissioni ai nazionali di maggio». Altro giro, altra scia di medaglie.