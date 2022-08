Il ping pong che fa bene e abbatte le frontiere: tutto pronto per il Città di Senigallia 2022

SENIGALLIA- A Senigallia dal 2 al 4 settembre, si svolgerà l’evento conclusivo di presentazione dei risultati di PI.PO (Ping Pong Without Frontiers) il progetto europeo che vede come capofila Sport Senza Frontiere Onlus, in collaborazione con ASD Tennistavolo Senigallia, con partner in quattro Paesi europei. Obiettivo: attivare un programma internazionale di supporto sociale a bambini in situazioni di disagio, attraverso la pratica del Tennis da Tavolo. Il progetto, forte di sperimentazioni sul campo in Italia, Slovacchia, Slovenia e Bulgaria, si pone come uno strumento innovativo di promozione di inclusione e di socialità positiva, rafforzando il senso di benessere nella comunità di appartenenza.

L'evento transnazionale di follow-up è un momento decisivo che servirà a dare ulteriore impulso al dibattito interculturale tra le Organizzazioni Partner, i gruppi target e le parti interessate sulla possibilità di sostenere l'inclusione sociale tra i giovani attraverso lo sport. Beneficiari del progetto sono bambini e giovani che, a causa di una condizione di fragilità sociale e problematicità socio-economica, hanno difficoltà di accesso allo sport. Il progetto mira a mostrare come i minori in condizioni di povertà necessitino di una ambiente sportivo sicuro dai punti di vista finanziario, fisico e sociale. Più in generale Pi.Po intende dimostrare che gli sport possono realmente contribuire all’ inclusione sociale essendo uno strumento formidabile per allargare il proprio mondo sociale e interagire con l’altro.

Gli obiettivi del progetto sono stati molteplici: innanzitutto trasferire su scala transnazionale tutte le esperienze acquisite localmente; stabilire una solida cooperazione e una rete specifica di partner interessati a implementare localmente Laboratori di Tennis da Tavolo per promuovere l’ inclusione sociale in modo particolare tra i ragazzi e i bambini provenienti da aree di disagio. In alter parole, PI.PO. punta ad attivare un programma internazionale di supporto sociale per minori in difficoltà, utilizzando il Tennis da Tavolo quale strumento innovative per l’inclusione e per sviluppare una socialità positiva, benessere personale e collettivo e rafforzando il senso della comunità. A questi obbiettivi primari, si aggiungono altri quali: stabilire un Osservatorio di Sport Senza Frontiere per la Inclusione Sociale, promuovere una rete intraeuropea di scambio di buone pratiche, rafforzare le competenze sociali ed educative di educatori, allenatori, operatori sul campo; rafforzare le skill sociali ed educative dei bambini; promuovere una strategia comune tra partner e stakeholder attraverso la creazione di Laboratori di Tennis da Tavolo e supportare la mobilità dei ragazzi e dei loro educatori.