Distensione su panca, alla Bliss fari puntati sulla Coppa Italia

ANCONA- Fari puntati sulla pesistica nazionale con l'attesa Coppa Italia 2022 di distensione su panca. L’evento, organizzato dalla Federazione italiana pesistica, si terrà domenica 24 aprile alla Bliss delle Palombare e raccoglierà i migliori atleti sul panorama italiano. Grande attesa per gli atleti marchigiani in gara che saranno tanti. Difficile prevedere qualcosa di più a livello di favoriti e contenuti ma, per gli amanti del settore, lo spettacolo è assicurato.

La squadra della Bliss è detentrice del titolo conquistato nel 2021 e ha tutta l’intenzione di bissare un trofeo ritenuto molto prestigioso dalla gran parte degli addetti ai lavori. Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli. Si tratta dell'ennesimo appuntamento prestigioso organizzato da una palestra, quella guidata da Luca Serenello e Teodoro Alfano, che sta diventando sempre più un punto di riferimento a livello cittadino e marchigiano.