Il Città di Falconara scivola a Pescara ed incassa la prima sconfitta nel torneo

Pescara tre gol, Falconara tre legni. Le dominatrici degli ultimi due campionati danno vita a una gara vivace e piena di emozioni vinta dalla padrone di casa, ciniche nel primo tempo a difendersi bene e colpire a ridosso della sirena per poi prendere il largo nella ripresa. Per il Città di Falconara si tratta della prima sconfitta in campionato, che prende forma dopo 23 risultati utili consecutivi. L’ultima caduta nella regular season delle Citizens, infatti, risale a un anno fa: era il 14 novembre 2021, 4-3 in casa della Lazio.

Eppure le falchette, prive di Taina per infortunio, erano partite con le migliori intenzioni. Neanche un giro di lancette e Taty subito sfiora il montante mentre Pato, nell’azione successiva, tenta la percussione in area e costringe Ortega al fallo da giallo. La risposta del Pescara è nel diagonale di Verzulli, su bell’azione di Soldevilla, parato da Dibiase. Sestari è decisiva sulla punizione mancina di Ferrara mentre Dibiase salva le sue su Manieri. All’8’ arriva il primo legno del Falconara: è Praticò a cogliere il palo, imbeccata dal lancio magico di Taty, dopo aver superato Sestari in pallonetto. Ancora Falconara con la premiata coppia Pereira-Dal’maz, la sbroglia Sestari in uscita perfetta al limite dell’area a stoppare la conclusione della numero 99. Sestari ancora decisiva sulla conclusione di Rozo. Poi Pescara pericoloso con Coppari ed Elpidio, Dibiase in salvataggio fotocopia con la manona all’incrocio dei pali. Il Pescara passa quando meno te lo aspetti, quando manca un minuto all’intervallo, quando Belli scende sulla sinistra e Soldevilla trova sul primo palo l’inserimento vincente.

La ripresa si apre subito rinnovando il segno della sfortuna con la traversa di Dal’maz. Ferrara ci prova qualche minuto dopo con un sinistro al veleno ed è un altro legno, sempre traversa, dopo l’intervento di piede di super Sestari. Il Pescara si rende pericoloso con Belli e Soldevilla ma Dibiase è attenta. Dalla parte opposta l’estremo difensore abruzzese blinda il vantaggio su misura con interventi al limite del miracoloso su Pereira, Dal’maz e Rozo. Nell’incessante percussione falconarese alla ricerca del pari, un rimpallo fortunoso mette in moto il contropiede del Pescara che raddoppia con Boutimah. Gol che chiude di fatto la gara. Mister Neri prova a recuperarla con Ferrara, quinto di movimento ma Sestari – ancora decisiva su Dal’maz - a 3’38” dal termine si prende anche il lusso di firmare il 3-0 a porta vuota. Sipario su una gara molto combattuta e che termina con un risultato che penalizza oltremisura le Citizens, ora superate dal TikiTaka in testa alla classifica di Serie A, e attese domenica prossima al PalaBadiali per la gara contro il Rovigo Orange. L’abbraccio dei tifosi, presenti e rumorosi anche al PalaRigopiano di Pescara, di certo non mancherà.