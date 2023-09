Pattinaggio, Coppa del mondo Freestyle: arrivano le prime medaglie aspettando Viola Luciani

Italiani subito sul podio della Coppa del Mondo Tre Stelle di pattinaggio inline freestyle che si sta disputando da mercoledì a Osimo. La gara, ultima prova di stagione prima delle convocazioni azzurre per il Mondiale in Cina a novembre, ha visto vestirsi d’argento la coppia monzese formata da Lorenzo Guslandi e il Valerio Degli Agostini nel Pairs. I campioni del mondo hanno dovuto cedere alle temibili polacche Justyna Teczar e Aleksandra Lisiecka che bissano il successo di appena tre settimane all’European Championship di Cuidad Real. Bene anche la prova dello Slide maschile con l’ottimo bronzo del romagnolo Eric Zaghini dietro ai campionissimi spagnoli Enrique Rubio Mesas, primo, e Carlos Nelson Caro.

Per veder scendere in pista le marchigiane Viola Luciani e Rebecca Pirani bisognerà attendere domani, mentre oggi il programma prevede le finali dello spettacolare Jump con il parmense Gianmarco Savi e la monzese Francesca Brivio in cerca di conferme dopo l’oro europeo di Ciudad Real.

Un grande spettacolo quello ospitato all’interno del PalaBaldinelli di Osimo con 210 pattinatori provenienti da più di 14 paesi. Una vera e propria parata di stelle della disciplina con in palio preziosi punti per ranking in vista dell’imminente Campionato Mondiale che si svolgerà a Shanghai dal 9 al 12 novembre.

La Osimo Hero Battle Cup è una buona occasione per prepararsi e, per qualcuno, di mettersi in mostra e guadagnarsi la convocazione azzurra. Organizzata dalla Conero Roller, associazione sportiva di pattinaggio artistico a rotelle, inline freestyle e skateboarding sotto l’egida di Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici), l’evento internazionale è patrocinato da Regione Marche, Consiglio Regionale, Comune di Osimo e Coni Marche.