Pallamano Chiaravalle, punto perso a Nonantola: Modena trova il pari a 15'' dalla fine

Pareggio in Emilia per la Pallamano Chiaravalle che a Nonantola, in casa del PantareItalia Modena, non riesce ad andare oltre il 27-27, portando a casa un solo punto. Gli uomini di coach Guidotti sono scesi in campo con il preciso scopo di chiudere la partita sul nascere ma, sebbene abbiano condotto il gioco, non sono mai davvero riusciti a mettere sufficiente margine per distanziare i padroni di casa, chiudendo la prima frazione in vantaggio di due reti sul 14-12. Nel secondo tempo prosegue il testa a testa a suon di gol da parte di Castillo (unico giocatore della sfida ad essere salito in doppia cifra nel numero di reti realizzate), Brutti, Sgarella e Solustri, ma sul finale, a 15 secondi dalla fine, Modena riesce a mettere dentro il gol del 27-27 che toglie la gioia della vittoria ai marchigiani, lasciando in bocca un amaro pareggio.

«Si tratta sicuramente di un punto perso - commenta il Presidente del sodalizio biancoblu, Gianluca Maltoni – visto che i ragazzi erano carichi ma si sono trovati di fronte una squadra ostica. Ora la testa va immediatamente al prossimo match». Ora gli obiettivi si spostano sulla sfida incrociata contro Camerano: infatti, il calendario metterà di fronte le formazioni chiaravallesi e quelle gialloblù nel torneo cadetto maschile – sabato pomeriggio alle 18 – ma anche nel campionato di A2 femminile, in programma alle 21. Un doppio derby che, al di là del...campanile, avrà sicuramente risvolti importanti in chiave classifica.