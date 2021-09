Camerano conquista Poggio a Caiano: Pallamano Ambra piegata 33-29

Secondo successo consecutivo per la Pallamano Camerano che batte in trasferta l’Ambra per 29-33. I ragazzi di coach Fernando Capurro, al termine di una prova gagliarda, portano a casa i due punti e danno così continuità all’affermazione di sette giorni centrata al PalaPrincipi nel combattuto derby contro Chiaravalle. Una vittoria acquisita grazie ad una bella prova collettiva in cui i giovanissimi si sono messi in mostra.

Avvio di primo tempo equilibrato, con un botta e risposta continuo tra le due formazioni. A suonare la carica nel finale è Bilò che scava il primo break di giornata e porta i suoi sul 10-13. I padroni di casa cercano di rientrare ma i gialloblu sono bravi a staccare i rivali negli ultimi due minuti e ad andare al riposo lungo sul 15-20. Nella ripresa la Pallamano Camerano gestisce il vantaggio ma l’Ambra si rifà sotto pericolosamente negli ultimi 10 minuti, trovando prima il pari con Deda, 26-26, poi il vantaggio con Liccese, 27-26. Finale al cardiopalma con i gialloblu che tengono botta e negli ultimi due minuti allungano nuovamente sui locali, chiudendo sul 29-33.

«Una vittoria sofferta ma meritata – commenta il coach della Pallamano Camerano, Fernando Luis Capurro – in cui i ragazzi nel finale hanno avuto il giusto carattere e determinazione per ottenere i due punti. Non hanno mai perso la testa nemmeno quando Ambra è rientrata in partita. Dobbiamo ancora migliorare sotto alcuni aspetti ma sono soddisfatto di questa vittoria».

Il prossimo ostacolo è ora rappresentato dagli emiliani della Tecnocem 85 - sconfitti domenica di misura a Pescara dalla Ogan - in un confronto valevole per la terza di campionato che segnerà il ritorno dei gialloblu al PalaPrincipi.