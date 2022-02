Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela Ancona in acqua a Napoli

ANCONA - Altro sabato estremamente impegnativo per la Barbato Design Vela Ancona, che alle 18 scenderà in acqua a Napoli contro la Canottieri per la seconda giornata del girone di ritorno. All'andata i napoletani si sono imposti al Passetto per 9-6, ma i dorici sono reduci da un buon pareggio contro la Florentia, seconda forza del campionato, e da una più che onorevole sconfitta contro l'imbattuta leader del girone, la Roma Vis Nova.

Canottieri terza in classifica con 17 punti alle spalle di Roma Vis Nova e Florentia, Vela Ancona sesta con 10 punti. "Usciamo dalla sfida con la Roma Vis Nova battuti - spiega coach Igor Pace -, ma al termine di un'ottima gara, preparata bene, una buonissima performance, forse l'11-8 ci penalizza eccessivamente, visto che abbiamo sbagliato diverse occasioni per allungare. L'aspetto più negativo della partita è stata la percentuale di superiorità numerica, merito anche degli avversari, ma lo stato di salute della squadra mi conforta". In vista, naturalmente, della sfida con la Canottieri: "A Napoli sarà una partita difficile, contro la squadra che finora ci ha più impressionato, per solidità, regolarità, una squadra che non butta mai via un pallone, per la qualità dei giocatori, e reduce dalla vittoria con l'Acquachiara. Noi arriviamo alla sfida un po' rimaneggiati ma cercheremo di fare nostra partita, è un po' che giochiamo bene e anche alla Scandone cercheremo di fare quello che sappiamo fare meglio".