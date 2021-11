Pallanuoto A1 femminile, Vela Ancona sabato a Milano per la terza di campionato

Terza di campionato di A1 femminile ed esame Nuoto Club Milano per la Storm Vela Ancona, che domani pomeriggio alle 15.30 alla piscina Saini affronterà le avversarie milanesi in un confronto tra squadre ancora a zero punti - a quota zero c'è anche la Florentia -. Il Milano, infatti, ha perso la prima contro l'Ekipe Orizzonte e la seconda in casa contro la Css Verona, doriche sconfitte nella prima a Verona ma anche in casa, sabato scorso, contro il Bogliasco. Per le anconetane di coach Milko Pace un appuntamento importante, per cercare di centrare il primo successo stagionale ma anche per capire quanto questo giovane gruppo stia crescendo, nell'arco di queste prime partite, e che obiettivi possa porsi in questa stagione, insieme naturalmente a quello principale che resta quello della permanenza nella massima serie.

"Il Nuoto Club Milano è una neopromossa che ha nel roster diverse giocatrici esperte della categoria, e una ragazza costantemente in nazionale come Anna Repetto - spiega coach Milko Pace. Da parte nostra la sconfitta contro il Bogliasco ha lasciato un po' di malumore per la classifica, ma nello stesso tempo ha lasciato anche una squadra desiderosa di prepararsi al meglio per l'appuntamento di Milano. Dove ci presenteremo al completo, con Pomeri e Ferretti, e anche questa volta nella rotazione che faremo per tutta la stagione abbiamo un esordio, che è quello di Veronica Martella, classe 2004. Il nostro progetto è quello di salvarci attraverso la crescita delle giovani e del gruppo. Tra Coppa Italia e campionato è il quinto esordio stagionale in A1 e anche di questo possiamo andare fieri".