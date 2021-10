Pallanuoto, Valeria Uccella ai Mondiali Under 20 di Pallanuoto in Israele

La Vela Nuoto Ancona continua a tingersi di azzurro. Valeria Uccella, portiere della squadra dorica di pallanuoto, sarà infatti impegnata con la nazionale femminile under 20 a Netanya, in Israele, per i Mondiali Junior che si svolgeranno dal 10 al 16 ottobre. La sua presenza tra le tredici in azzurro alla kermesse iridata è un traguardo prestigioso, che dà lustro alla società e attribuisce un significato ancora più rilevante al lavoro e all'impegno di Valeria, alla sua terza stagione con il sodalizio anconetano. Uccella, cresciuta nell’Acquachiara e proveniente dal Flegreo, ha già avito modo di assaggiare l’azzurro nel corso dell’estate, quando è stata convocata dal c.t. della Nazionale maggiore Carlo Silipo per il collegiale tenutosi tra seconda metà di Giugno e la prima di Luglio, con tanto di amichevoli disputate con la nazionale olandese e quella spagnola.

Ai mondiali Under 20 in Israele partecipano 16 Nazioni, divise in quattro gironi nella fase preliminare dal 10 al 12 ottobre. Le vincenti promosse ai quarti (14 ottobre), le seconde e terze si incrociano negli ottavi (13 ottobre) e le quarte si affrontano per l'assegnazione delle ultime quattro posizioni (13 e 14). Le semifinali per le medaglie e le finali per i posti dal 9° al 12° sono in calendario il 15 ottobre. Le finali per le medaglie e per le altre quattro posizioni il 16 ottobre. Le azzurrine debutteranno nella competizione domenica mattina alle 9 contro la Grecia, per poi affrontare il giorno dopo la Germania alle 19 e chiudere la Pool eliminatoria il 12 ottobre con la Slovacchia alle 17.30.