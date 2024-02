Pallanuoto serie A2 maschile, la Vela Ancona sabato a Palermo

Per la terza giornata del girone di ritorno la Vela Ancona affronta sabato alle 13 alla piscina olimpica di Palermo una difficile trasferta contro la Waterpolo Palermo. Avversario al decimo posto in classifica, dorici al quarto, ma certo non al meglio della condizione a causa del protrarsi della chiusura della vasca anconetana del Passetto, dove la squadra si allena quotidianamente. I primi segnali che la squadra non è al top si sono avuti sabato scorso a Firenze dove la Vela Ancona ha giocato “in casa” e perso di un gol contro il Latina.

Momento estremamente particolare, come conferma coach Marco Risso: «Una settimana vissuta sulla falsariga di quella precedente – racconta Risso – nella quale ci siamo sempre allenati in vasca da 25 tutti i giorni, la scorsa settimana almeno eravamo andati una volta a Bologna. Per non parlare degli orari in cui ci alleniamo e torniamo a casa. Dobbiamo compattarci, metterci tutto il cuore, fare ricorso a tutto quello che abbiamo in fatto di volontà, di concentrazione, perché dobbiamo sopperire all’emergenza, ma non cerco alibi. E’ un momento difficile e in questo momento troviamo il Palermo, squadra che non so davvero perché si trovi così in basso in classifica, ha molta più esperienza di noi, uno straniero nuovo, una squadra che per esperienza può essere tra le prime del campionato». La Vela Ancona si allenerà domani a Bologna, poi la partenza per Palermo.