Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela domenica ad Acilia con la Lazio

ANCONA – Sfida alla capolista Lazio, per la Cosma Vela Ancona, che domenica riprende il cammino in campionato dopo la sosta pasquale affrontando la trasferta nella piscina di Acilia (ore 14) dove incontra la Lazio, in testa alla classifica dopo il ko del Volturno con Civitavecchia. Lazio a quota 25, Volturno e Cosma Vela a 24, tutte in lizza per i primi tre posti che assegnano i playoff, ma per le cosmiche di coach Milko Pace è anche l’occasione di rimettere sui giusti binari il proprio campionato, a due mesi circa dalla temporanea chiusura della piscina del Passetto che ancora impedisce alle doriche di allenarsi e di giocare nella propria vasca le gare in casa.

A tre giornate dalla fine della stagione regolare la sfida di Acilia, pur con tutte le difficoltà del momento, rappresenta un crocevia del campionato: «Quella contro la Lazio è sicuramente una partita delicata – spiega coach Milko Pace – ci mancano sei punti per la matematica certezza dei playoff, con una vittoria domenica ad Acilia potremmo ancora sperare di conquistare il primo posto, ma affronteremo una squadra in fiducia, non sarà affatto facile».