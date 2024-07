Pallanuoto giovanile, la Vela Ancona juniores maschile conquista la Final Eight di Napoli

ANCONA – Impresa della squadra juniores maschile della Vela Nuoto Ancona, che nella due giorni romana disputata lo scorso weekend strappa il pass per la final eight juniores B in programma a Napoli dal 29 luglio al 1° agosto prossimi. Inseriti nel girone 3 di semifinale, con i padroni di casa della Libertas Roma, RN Cagliari e Club Aquatico Pescara, i dorici guidati magistralmente da coach Pieroni, nella prima giornata giocata sabato pomeriggio hanno avuto la meglio sul Cagliari per 11-2 con tanti errori nelle conclusioni, mentre il Pescara ha battuto di misura per 10-9 la Libertas Roma.

Alla luce di questo risultato la prima partita di domenica mattina, contro la Roma, è già stata decisiva per la Vela Ancona. La vittoria avrebbe significato l’accesso in finale, e così è stato. Riccardo Pieroni ha caricato la squadra che è entrata in campo tutta testa e cuore e ha chiuso con il risultato di 10-7 in proprio favore. Nel terzo e ultimo incontro i dorici sono apparsi un po’ scarichi mentalmente e già appagati e con Pescara è finita con una sconfitta per 11-6 che ha permesso agli abruzzesi il passaggio alla finale come prima del girone. Bella soddisfazione, comunque, per la società, tutto lo staff tecnico, i ragazzi e le famiglie che nei mesi scorsi hanno passato momenti difficili con la chiusura del Passetto, senza mai mollare.