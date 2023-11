Pallanuoto A2 maschile, Barbato Vela sabato alla “Scandone” contro l’Ischia

ANCONA - Seconda trasferta e quarta di campionato per la Barbato Vela Ancona, che sabato alle 16.30 alla piscina “Scandone” di Napoli affronta l’Ischia Marine. Gli anconetani vengono da tre successi in altrettanti confronti di campionato contro la Delta, ad Anzio contro il Latina e contro la Waterpolo Palermo. Il reintegro nel gruppo di giocatori che erano stati assenti nelle prime partite procede bene, coach Risso contro il Palermo aveva chiesto una prova di maturità e l’ha avuta. Ma la trasferta di Napoli contro l’Ischia Marine rappresenta comunque un ostacolo notevole: gli ischitani finora hanno pareggiato con l’Acquachiara nella partita d’esordio, quindi hanno perso contro la Canottieri, e sabato scorso hanno vinto ad Anzio. Per la Barbato Vela uscire dalla Scandone con un risultato positivo rappresenterebbe un indubbio passo avanti nella fiducia collettiva del gruppo che, sabato scorso al Passetto, ha dimostrato di poter fare affidamento sui tradizionali punti di forza della squadra, difesa e ritmo, ma anche sugli innesti più giovani.

«Abbiamo lavorato bene in questa settimana – spiega coach Marco Risso – il maltempo ha rovinato il nostro programma di amichevoli, però siamo riusciti comunque ad allenarci in modo positivo e per sabato dovrei avere più o meno gli stessi giocatori a disposizione sabato scorso. Contro l’Ischia sarà una partita difficilissima, me l’aspetto molto diversa dallo scorso anno, con un nuovo allenatore, con un americano molto bravo, con giovani interessanti, con il centroboa Saviano tra i migliori della categoria, con Mattiello di scuola Posillipo. Per noi è una partita che vale doppio per proseguire il nostro sogno. L’indice di difficoltà si alza ancora di più, e giocare alla Scandone non facilita certo il nostro compito».