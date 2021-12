Pallanuoto A2 maschile, Barbato Design Vela: al Passetto arriva la Muri Antichi

Sfida durissima per la Barbato Design Vela Ancona che domani pomeriggio alle 14.30 alla piscina del Passetto di Ancona ospiterà la catanese Muri Antichi, capolista a punteggio pieno del girone sud. I siciliani, infatti, finora hanno vinto a Latina, in casa con l'Acquachiara, a Roma con il Tuscolano e ancora in casa con il Sori. Gli anconetani, che hanno giocato una partita in meno - devono recuperare quella di Latina -, hanno perso la prima a Roma con la Vis Nova, quindi perso anche la prima in casa contro la Canottieri Napoli, e poi vinto al Passetto, sabato scorso, contro il Tuscolano.

Una prova convincente in cui i dorici di coach Igor Pace, dopo un primo tempo timoroso, hanno messo in acqua tutte le proprie qualità, fatte di ritmo, difesa e buone percentuali in superiorità numerica. Stavolta arriva un avversario decisamente in forma. Dell'approccio alla gara e dell'avversario ne parla il coach e presidente, Igor Pace: "Sicuramente la nota più evidente dei nostri avversari è il fatto che hanno il maltese Stevie Camilleri, giocatore che fa diversi gol a partita, ma che li faceva in abbondanza anche in serie A1, un giocatore di categoria superiore, il pericolo numero uno di questa squadra. Ma sono una squadra completa, molto forte, hanno anche il centroboa Deni Zovko e Aurelio Scebba, altri due giocatori di categoria superiore. Noi, sull'onda dell'entusiasmo della scorsa partita, in questa settimana abbiamo rivisto le cose buone e meno buone fatte sabato scorso e siamo ripartiti da lì. Sicuramente il morale è migliore rispetto alle settimane passate, cercheremo di convogliare tutto in una buona prestazione".