Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica a Bergamo per la prima finale playoff

ANCONA - Domenica 19 maggio alle 15.30 alla piscina comunale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, va in scena il primo atto di finale playoff di pallanuoto femminile serie A2 tra la formazione bergamasca Orobica, prima classificata nel girone nord, e quella dorica della Cosma Vela Ancona, seconda classificata al sud e vincitrice della serie semifinale sull’Aquatica Torino. Primo atto della serie domenica prossima in Lombardia, gara 2 domenica 26 maggio alla piscina Saline di Senigallia, eventuale bella di nuovo nel Bergamasco la domenica successiva. Chi vince la serie viene promosso in serie A1. Le doriche di coach Milko Pace, dopo essere uscite lo scorso anno in gara3 di finale contro la Locatelli, stavolta vogliono centrare l’obiettivo.

Nonostante l’estenuante stagione che le vede da tre mesi senza la piscina del Passetto per partite e allenamenti. Ma adesso non c’è più tempo per le giustificazioni, le scuse, non c’è più tempo per guardare indietro, c’è solo un obiettivo: vincere domenica per assicurarsi mezza serie A1. «E’ una finale playoff alla quale stiamo cercando di arrivare nel miglior modo possibile – dice il tecnico – pur avendo dovuto far fronte a diversi problemi, non solo quelli della vasca, con diverse ragazze che sono state out per varie ragioni. Abbiamo diverse giocatrici che non sono al meglio, ma dobbiamo comunque metterci il cento per cento, dovremo metterci tutto il cuore a disposizione. Perché affronteremo una squadra che in tutta la stagione non ha mai perso e che ha avuto tre settimane per preparare questa partita. Ma siamo ottimisti, vogliamo fare un buonissimo playoff».