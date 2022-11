Pallamano, serie A2: l'ottava giornata proietta in alto Chiaravalle e Camerano

Il primo week-end di novembre regala sorrisi a Camerano e Chiaravalle, che nell’ottava giornata del girone B del campionato cadetto di Pallamano mettono a segno due importanti affermazioni. Punti pesanti, quelli messi in classifica dalle due formazioni, che permettono di stazionare nell’élite della graduatoria mantenendo a portata di tiro il pordio, occupato dalla corazzata Cingoli (capolista imbattuta) e dall’accoppiata Ferrara-San Lazzaro. Sofferto il successo del Chiaravalle davanti al pubblico di casa contro i sardi del VerdeAzzurro, al termine di un match che si è incamminato sin dalle prime battute su binari di assoluto equilibrio. Dopo un primo tempo terminato in parità (15-15), i padroni di casa sono riusciti nel finale ad acquisire un margine minimo di vantaggio buono per intascare l’intera posta in palio, e per costringere alla resa Sassari a cui non sono bastati undici centri di un Mota Noboa particolarmente ispirato.

Immediato riscatto per la Pallamano Camerano che, in casa della Cold Point Parma, ha la meglio per 30-35 dei padroni di casa. Un match tirato e combattuto, decollato nel secondo tempo dopo l’11-10 maturato al riposo: i gialloblu hanno condotto la partita per larghi tratti, riuscendo alla fine a piegare la resistenza degli emiliani trascinati dal solito Nebojsa Vojinovic, autore della metà delle reti degli emiliani ed in lotta per il vertice della graduatoria dei migliori marcatori del Girone B. Un successo meritato per i cameranesi, che riprendono la loro corsa in salita dopo lo stop di una settimana fa nel derby contro Cingoli.

«Siamo molto felici della vittoria contro una diretta concorrente per la media classifica – commenta coach Davide Campana – in una partita molto ostica, in cui nel primo tempo siamo partiti molto bene e potevamo fin da subito “ammazzare” la gara, durante la quale però non siamo stati abbastanza cinici. Difensivamente nel primo tempo siamo andati bene perché abbiamo limitato molto il loro gioco, sebbene ci siamo fatti rimontare fino al -1. Poi nella ripresa la sfida è cambiata, ci sono stati tanti gol da ambo le parti, anche se non abbiamo rischiato di farci superare però il match è stato apertissimo. Sono contento del pieno recupero di Laera così riusciamo ad avere più rotazioni e felice del risultato: adesso testa a Teramo, perché ottenere due successi consecutivi sarebbe importante per la nostra classifica».