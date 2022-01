Punti pesanti in palio: la Pallamano Chiaravalle prova il blitz a Prato

A sei giorni di distanza dalla sconfitta maturata in casa contro Camerano, la ASD Pallamano Chiaravalle ha di nuovo una chance di guadagnare due punti salvezza grazie alla trasferta a Prato (squadra che occupa l’ultima posizione della classifica nel girone B) prevista per domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21. Uno dei protagonisti della scorsa partita, il portiere chiaravallese Ballabio, ha dichiarato: «Sicuramente c’è amarezza per la sconfitta – afferma - perché il Camerano era un avversario alla nostra portata. Abbiamo commesso troppi errori però il campionato è ancora lungo, questo sabato contro il Prato è fondamentale ritornare a fare punti e giocare come sappiamo fare».

Anche la dirigenza chiaravallese spera in una prestazione capace di riportare la squadra in carreggiata, soprattutto dal punto di vista emotivo. «In questo campionato di partite facili non ce ne sono – spiega il Presidente della Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni – per cui chiediamo ai ragazzi la concentrazione per puntare alla salvezza. Sono punti fondamentali per riportare tranquillità».

Nel weekend sarebbe dovuta scendere in campo anche la Serie A2 femminile, con Chiaravalle impegnata contro l'Euromed Mugello, ma la partita è stata rimandata dopo le positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra delle toscane.