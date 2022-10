Pallamano, serie A2 femminile: Camerano debutta, Chiaravalle riposa

A sette giorni esatti dall’inizio del campionato, arriva anche per la Pallamano Camerano il momento dell’esordio. La formazione gialloblu, che nel passato week-end ha osservato il turno di riposo imposto da un Girone D1 di serie A2 femminile che conta cinque squadre, farà il debutto nella stagione 2022/2023 sabato sera, al PalaPrincipi di Camerano, al cospetto dello SportInsieme. A guidare Camerano nella sfida alle emiliane, sarà la capitana Caterina Baldascini.

«Stiamo lavorando bene e duramente ormai da un paio di mesi – racconta – ed arriviamo sicuramente preparate alla nostra prima. La squadra è unita come l’anno scorso ed anche le nuove ragazze si sono integrate perfettamente». Qualche riserva viene posta, invece, sulla nuova formula scelta per il campionato. «Un po’ ci penalizza ma, in sostanza, le squadre rimangono le stesse dell’anno scorso. Sono fiduciosa». Non solo A2, però. Le ragazze della Pallamano Camerano sono anche impegnate nei vari campionati giovanili ed anche lì le aspettative e gli obiettivi sono molto elevati. «Vorrei replicare la finale scudetto di due anni fa – conclude la capitana – sapendo che sarà un po’ più difficile ma ci si prova: io delle vittorie voglio portarmele a casa».

Turno di riposo, invece, per l’altra rappresentante marchigiana nel Girone D1, ovvero la Pallamano Chiaravalle. Le ragazze di coach Fradi sono incappate domenica scorsa in una sconfitta sul campo dell’Ariosto Ferrara, squadre battute due volte nello scorso campionato. A fare la differenza è stata soprattutto la mancanza di lucidità sottoporta, che ha agevolato il compito delle estensi andate al riposo sul 16-14 per poi chiudere il match in proprio favore col punteggio di 34-30. Chiaravalle ritornerà sul rettangolo di gioco sabato prossimo alle 21, tra le mura amiche, proprio contro lo SportInsieme avversaria del Camerano in questa seconda giornata.