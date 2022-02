Pallamano serie B, la corsa del Cus Ancona si ferma col Monteprandone

Dopo 3 vittorie e un pareggio ottenuto sul campo del Cingoli, la corsa del Cus Ancona nel campionato nazionale di serie B si ferma in casa contro il Monteprandone. «Senza nulla togliere ai nostri avversari – dice il tecnico della formazione dorica, Ugo Campanile - a cui vanno i nostri complimenti, il Cus Ancona poteva fare meglio. Resta il fatto che questa partita è arrivata in un momento per noi molto delicato. Il Dna del Cus Ancona per quello che riguarda il gioco si basa sulle ripartenze, sulla capacità di guadagnare la profondità e di avere una difesa aggressiva sempre pronta a intercettare palloni vaganti. Tutto questo domenica pomeriggio non ci è riuscito, in parte per la bravura dei nostri avversari ma anche per le difficoltà che abbiamo incontrato sul piano fisico».

«Il problema non erano gli assenti – continua Campanile – e chi è andato in campo ha dato il massimo, ma da Natale in poi ci siamo allenati a scartamento ridotto, molti ragazzi si sono ritrovati in quarantena altri invece hanno avuto il Covid. Riprendere gli allenamenti non è stata una cosa semplice. Con il Monteprandone siamo andati bene nel primo tempo, poi la squadra è calata alla distanza pagando dazio sotto il punto di vista fisico. Anche in chiave difensiva abbiamo concesso troppo ai nostri avversari, squadra comunque sia difficile da affrontare che gioca una buona pallamano».

Archiviata la sconfitta con il Monteprandone, il Cus domenica mattina – fischio d’inizio alle ore 11 - sarà di scena in quel di Teramo. «Gara complicata – conclude il coach – ma ce la giocheremo a testa alta consapevoli del valore dei nostri avversari. In campo daremo il massimo cercando di non ripetere gli errori commessi contro il Monteprandone».