Serie A Silver, si comincia: Pallamano Camerano ospite del San Giorgio Molteno

Tutto pronto per il debutto in Serie A Silver della Pallamano Camerano. «Abbiamo voglia di iniziare» esordisce Davide Campana, il tecnico gialloblù. La prima sfida, sabato 23 settembre alle ore 20.00, è sul parquet del San Giorgio Molteno «che secondo me finirà nei primi posti della classifica» pronostica Campana. «Mi aspetto una partita di alto livello, spero aperta, che ci farà capire chi siamo» continua l’allenatore. Alla prima sfida del campionato, la Pallamano Camerano ci arriva con una rosa parzialmente rinnovata, arricchita da alcuni innesti tattici.

«I nuovi giocatori hanno dato il 100%. Con un mese di lavoro non si può fare un anno ma ci siamo detti che i conti si fanno alla fine della stagione» spiega Campana. Che poi pensa già al futuro del campionato, guardando ai playoff: «Con l’attuale formula del campionato, ci proveremo e sono ottimista». Quindi il focus sui più piccoli. «La Pallamano Camerano è nata per il settore giovanile» ricorda il coach. E per la società parlano i risultati della scorsa stagione, dall'Under 20 ai ragazzi più piccoli. «Anche se non sempre tutto ruota attorno al risultato perché perseguiamo anche la crescita dell’individuo», conclude Campana.