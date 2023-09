Attesa finita per la Pallamano Chiaravalle: contro Campus Italia per il debutto nella Serie A Silver

Lo spettacolo della pallamano sta per tornare al Palasport di Chiaravalle, casa della Publiesse Pallamano Chiaravalle. Alle ore 18 di sabato 23 settembre l’arena si riempirà con i leoni di Mister Guidotti, pronti ad affrontare gli azzurrini del Campus Italia per la prima di campionato Serie A Silver 2023/2024. Per questo debutto nel primo storico campionato nazionale di Silver (12 squadre suddivise per tutto lo stivale), la Publiesse ha iniziato a prepararsi già da fine luglio, dimostrandosi realtà d’avanguardia per la pallamano in Italia, con la collaborazione di fisioterapisti, chiropratici e del Prof. Carlo Castagna, tra i maggiori esperti mondiali in ambito di scienze sportive.

«Questo per noi è il terzo anno con mister Guidotti – dice il Presidente Maltoni – nel primo anno abbiamo raggiunto una salvezza storica con tutti i ragazzi del posto in organico, lo scorso anno promozione in Serie A Silver, quest’anno l’obiettivo è rimanere in Silver, dimostrando di essere all’altezza di questo palcoscenico». La rosa si è rafforzata in estate con l’arrivo di Sanchez, Del Curto e Takacs, ma il Mister ha anche voluto dar spazio ai nostri giovani, chiamando in prima squadra ben 5 prodotti del vivaio: Mirko Mandolini (2004, ala), Lorenzo Battistelli (2004, pivot), Tommaso Salmonti (2005, ala), Jacopo Babbini (2007, terzino), Yari Chiappini (2006, portiere)».

La formula prevede la partecipazione ai play-off promozione per la Serie A Gold per le prime otto classificate, mentre le ultime due classificate retrocederanno nella Serie A Bronze. Per la prima volta tutte le partite della Publiesse Pallamano Chiaravalle saranno trasmesse in diretta con telecronaca sul canale pallamano.tv