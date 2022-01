Pallamano, Serie B: un Cus falciato dal Covid fa visita al Cingoli

Nel campionato nazionale di serie B, il Cus Ancona dopo il successo ottenuto la scorsa settimana sul campo del Chiaravalle sarà di scena domani – con inizio alle 18 - in quel di Cingoli. Una trasferta piuttosto complicata per la formazione di mister Ugo Campanile, alle prese con una serie di problemi legati proprio alla diffusione del Covid 19: «La situazione è la stessa che abbiamo affrontato in occasione della gara di Chiaravalle, nella quale ci siamo presentati a ranghi ridotti. Nonostante la buona volontà, ci ritroviamo ad affrontare una partita con la rosa decimata tra giocatori positivi al Covid, alcuni in quarantena ed altri invece che non sono disponibili. La speranza è quella di venire fuori quanto prima da questa situazione che onestamente ci sta pesando».

Covid a parte, quella di Cingoli si preannuncia come un incontro piuttosto complicato dal punto di vista tecnico. Tesi condivisa anche dallo stesso Ugo Campanile: «Il Cingoli è un ottimo complesso, dove peraltro militano tutti quei ragazzi che al momento non trovano posto in prima squadra e che completano il processo di maturazione proprio in questo campionato di serie B. Rispetto a Chiaravalle troveremo delle difficoltà maggiori – conclude - ma noi andremo a Cingoli per fare la nostra partita ben sapendo delle difficoltà a cui andremo incontro. Però è anche vero che abbiamo tante risorse che ci permetteranno di giocare le nostre carte».