Pallamano A2 maschile: Chiaravalle-Camerano, tempo di derby

Prima giornata del girone di ritorno in serie A2 maschile all’insegna del derby. Chiaravalle ospiterà infatti la Pallamano Camerano (confronto in programma domenica alle 18), rivincita della sfida andata in scena lo scorso 12 settembre e vinta 18-16 dai gialloblu. I padroni di casa hanno chiuso il girone di andata con 14 punti ed il quinto posto in classifica, a pari merito con Campus Italia, e vengono da un mese di dicembre che ha portato due vittorie e una sconfitta. Subito sotto, a 13 punti, il Camerano, che si presenta all’appuntamento dopo un periodo buio fatto di un pareggio e due sconfitte e con in panchina il nuovo tecnico Filiberto Kokuca.

«Iniziamo subito con il botto – afferma il capitano di Camerano, Roberto Scandali – perché giocare un derby è sempre molto importante. Nell’ultima partita del 2021 abbiamo dimostrato che, anche a ranghi ridotti, riusciamo ad esprimere un buon gioco. Con il nuovo coach abbiamo subito trovato un’intesa e ci stiamo preparando al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale».

Una sfida che ha regato nella prima giornata di andata equilibrio ed emozioni: ovviamente c’è grande voglia di ripetere la prestazione come sottolinea Scandali. «Siamo a metà della stagione – prosegue il capitano gialloblu – e molti fattori hanno condizionato questo campionato, principalmente quello del Covid 19 che mette sempre in dubbio la disponibilità dei vari giocatori. Questo però non ferma la nostra determinazione e sarà sicuramente una bella partita dove cercheremo di dare un grande spettacolo».

«Sicuramente sono cambiate molte cose dalla partita di andata – afferma il Presidente della Pallamano Chiaravalle, Gianluca Maltoni – perché entrambe le squadre hanno innesti diversi in rosa e loro hanno anche avuto un cambio di allenatore. Per noi l’obiettivo resta lo stesso di 13 match fa, cioè, nonostante la buona posizione in classifica, pensiamo alla salvezza. Al momento la matematica ci dice che siamo a quattro punti di distanza, speriamo che questo incontro di domenica sia il primo passo per farcela».