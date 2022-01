Pallamano, Serie A2 femminile: Chiaravalle fermata a Castelnovo

Rientro in campo con sconfitta ed all’insegna dei rimpianti quello della Pallamano Chiaravalle di serie A2 femminile, che contro le emiliane del Marconi Jumpers ha condotto la partita per i primi tre quarti d’ora, per poi farsi superare negli ultimi minuti e consegnare la vittoria alle avversarie con un punteggio finale di 30-25. Il match si era aperto con uno 0-4 netto a favore di Chiaravalle grazie ai gol di Ciattaglia, Cuello (top scorer di giornata), Costantini e Mariniello. Le Jumpers rispondono con un gioco molto fisico, ma per tutto il primo tempo sono le padrone di casa a comandare, chiudendo la frazione sul 12-15.

Al rientro dagli spogliatoi le emiliane recuperano terreno portandosi sul 15 pari. Prosegue un botta e risposta tra le due formazioni con le Jumpers in evidente fase di ripresa fino a quando, al minuto 41, riescono per la prima volta a portarsi avanti sul 19-18. Complice anche l’infortunio della chiaravallese Ciattaglia, le marchigiane non sono in grado di risalire la china, e lentamente il vantaggio di Marconi Jumpers aumenta fino al fischio finale degli arbitri sul 30-25.

«Purtroppo durante la partita abbiamo subito l’infortunio di Chiara Ciattaglia - queste le parole del Presidente chiaravallese, Gianluca Maltoni a fine partita - ma non possiamo dare la colpa della sconfitta a questo. Oggi la nostra squadra non ha avuto molto mordente in campo e il risultato ci penalizza, anche se si trattava di un avversario alla nostra portata. Ci dispiace perché questa vittoria in trasferta avrebbe fatto comodo per il morale e per il campionato».

Il prossimo appuntamento per la A2 femminile sarà sabato 5 febbraio alle ore 21 in casa contro il Cellini Padova. Si sarebbe anche dovuta disputare il 29 gennaio la partita Euromed Mugello – Chiaravalle, però rinviata a causa delle positività riscontrate nel gruppo delle toscane.